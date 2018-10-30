قيطوني: الإستثمار في الغاز الصخري خلال 5 سنوات ولدينا التقنيات لإستغلال النفط البحري

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني ان الإستثمار في مجال الغاز الصخري قيد الدراسة واكثر الدول في العالم تستخدم الغاز الصخري.

وان الاستثمار في الغاز الصخري يسكون بعد 5 سنوات على أكثر تقدير.

وواردف ان الجزائر تعمل على اتباع التدابير العالمية للحفاظ على البيئة و وحماية السكان.

وقال ان الوزارة ستتعامل مع شركات عالمية مثل توتال لاستغلال الغاز الصخري.

ونحن نحرص على صحة المواطن اكبر من الغاز الصخري وستكون مناقصة من اجل ذلك.

كما ان الطاقات المتجددة من أولويات الوزارة وان القرار جاء من الرئيس بوتفليقة.

وان انتاج الجزائر من الطاقة المتجددة سيكون الف ميغاواط في 2020، و150 ميغاواط قبل اواخر ديسمبر.

حيث ستكون هناك مناقصة خلال سبتمبر المقبل لمشروع استغلال الطاقات المتجددة.

وكشف الوزير ان الغاز الصخري سيكون داخل في قانون المحروقات الجديد.

وليس هناك مشكل في مجال الآلات، فمصر بدأت في التنقيب عن الغاز الصخري.

وسيتم التحكم في هذا المجال لانه هناك تقنيين جزائريين يتكونون في الخارج من اجل هذا.

وقال ان كلما كانت هناك تقنيات جديدة في الانتاج إلا وتخوف منها الجزائريون فالغاز الصخري يعتمد عليه في دول كثيرة.

والتقنيات المتبعة لاستخراج الغاز الصخري ستكون بدقة عالية، مثل ما ستكون نفس التقنيات في استخراج النفط من البحر.

وقال ان الطاقات المتجددة لا تفي بمتطلبات الجزائر من الطاقة ما يجعلها تعتمد و تبقى على الغاز الطبيعي كأولوية.

وكشف ان المخبر الدولي للغاز سيكون مقره بالجزائر بعد اتفاق الدول المنتجة للغاز.