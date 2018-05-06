قيطوني: الإعتماد على المراكز الوطنية للبيانات للتدقيق والتحقق في الكوارث

أكّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن المراكز الوطنية للبيانات تقوم بأنشطتها في مجال التدقيق و التحقق، والوصول إلى البيانات من خلال نظام المراقبة الدولي.

وسيشارك في هذه الورشة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال 62 خبيرا من 40 دولة الإريقية وعشرين مشاركا وطنيا يمثلون مراكز الأبحاث النووية التابعة لمحافظة الطاقة الذرية.

ومركز البحوث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، ووكالة الفضاء الجزائرية، ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية.

وأكّد الوزير أنّ هذه الورشة ستركز على قدرة المراكز الوطنية للبيانات على القيام بأنشطتها في مجال التدقيق التحقق.

والوصول إلى البيانات من نظام المراقبة الدولي.

وهذا من خلال التبادلات بين الخبراء الدوليين وتعزيز قدرات الأجهزة الوطنية، و

التحكم في جمع البيانات النووية في إطار تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

والتي يمكن استخدامها ليس فقط لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولكن أيضا في الاستعداد لبعض الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية والأعاصير.

كما نعمل على الاستغلال الرشيد والاستخدام السلمي للإشارات والبيانات التي يتم جمعها في إطار منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

من أجل التقييم والوقاية من المخاطر وتلبية احتياجات الأمن المدني بالإضافة إلى إدارة الكوارث الطبيعية والوقاية منها.