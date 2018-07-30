قيطوني: الإنتقال الطاقوي بالجزائر سيكون بالتوجه للطاقات المتجددة

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الإثنين أنّ، الإنتقال الطاقوي بالجزائر سيكون بالتوجه للطاقات المتجدّدة.

وأكّد قيطوني خلال ترأسه فوروم وطني تحضيرا للإعلان عن المناقصة الوطنية للتنمية الطاقوية المتجدّدة بفندق الأوراسي.

أنّ برنامج الحكومة واضح و كلّ الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك.

مضيفا أنّ هناك عدّة مشاريع بولايات غرداية و أدرار و حاسي مسعود مخصّصة لذلك.

وكشف الوزير أنّ المناقصة الوطنية المعلن عليها اليوم ستمنح للمؤسسات الوطنية كخطوة أولى بالجزائر.

وهذا نظرا للطلبات الكثيرة المقدّمة للوزارة، وهذا ما يمكن المؤسسات الخاصّة المشاركة فيها للإنتاج لوحدها.

مشيرا أنّ، هذا ليس تأخّر في هذا المشروع لكنّ الدراسات تطلبت كل هذا الوقت.

وأكّد الوزير في ذات السياق أنّ، 150 ميغاواط قليلة جدّا لكن اذا كان هناك مستثمرين خواص قادرين على الإستثمار أكثر فسيكون لهم ذلك.