قيطوني: الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي فالطلب المتزايد للطاقة دفع بها الى مباشرة برنامج لتطوير الطاقات المتجددة.

وجاء هذا على هامش الندوة الدولية حول المراكز الوطنية للمعطيات،.

وأضاف الوزير أن برنامجتطوير الطاقات المتجددة يرتكز على تنويع مصادر الطاقة لضمان المستقبل للأجيال القادمة.

مشيرا إلى أن الطاقة النووية للاستعمال السلمي تعتبر خيارا استراتيجيا لبلادنا، من خلال إنشاء محافظة للطاقة الذرية.

التي من مهامها وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية.

كما أن برنامج تطوير الطاقة النووي يهدف الى اكتساب المعرفة والتحكم في التطوير التطبيقي النووي في مختلف المجالات.

على غرار الصحة، الفلاحة، والمواد المائية.