قيطوني الجزائر رائدة في مجال الطاقة

أكد وزيرالطاقة مصطفى قيطوني، على هامش زيارته لولاية النعامة، اليوم السبت، أن الجزائر تتفوق في مجال الطاقة على عدة دول.

حيث كشف الوزير أن “عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن بلغ 107 محطة تنتج 19 ألف ميغاواط جاهزة للإستغلال”.

وأوضح مصطفى قيطوني أن برنامج الطاقة المتجددة يهدف “لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة”.

كالطاقة الشمسية والرياح على المدى المتوسط والبعيد وسيمكن ذلك من إستحداث نحو 700 ألف منصب شغل”.

وعن موعد تجسيد برنامج تعميم إنتاج الطاقات المتجددة عبرالوطن قال”الإنطلاق قريبا في الإنتاج بإستعمال معدات وألواح وتجهيزات مصنعة في الجزائر”.