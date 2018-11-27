قيطوني: الركود الإقتصادي للجزائر بين 2014 و2016 سبب ارتفاع الأسعار

أرجع وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، إرتفاع الأسعار، إلى الركود الذي عرفه النشاط الاقتصادي سنة 2014، وخلال سنتي 2015 و 2016.

وخلال جلسة استماع باللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، قال إن هذا الركود أثر أيضا على الإستثمار في قطاع المحروقات.

وأكد أنه بفضل رئيس الجمهورية، اتخذ قرار تاريخي في اجتماع انعقد بالجزائر في سبتمبر 2016، سمح بالتعاون بين الدول المنضوية داخل الأوبك وغير المنضوية، من أجل خفض البترول.

نتج عنه تحسن معتبر للأسواق البترولية، وارتفاع مداخيل البلاد من المحروقات نهاية سبتمبر 2018.