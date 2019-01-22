قيطوني: “المواطن كي يخَسَّر الكهرباء يخلّص بزّاف.. الكونتور مايرحمش”

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، إنه يجب توعية المواطن بضرورة الاقتصاد في الكهرباء والغاز .

وأضاف قيطوني، خلال ندوة صحفية حول سوق الغاز والكهرباء، أن توعية المواطن يعود بالنفع عليه وعلى البلاد.

لأن العديد من المواطنين، يصرفون كثيرا في استعمال الكهرباء، حيث يتركون الأضواء مشتعلة دون وجودهم في البيت وهو ما يؤذي إلى الدفع أكثر.

موضحا قيطوني، أن العداد الكهربائي يحصي كل شيء ولا يرحم.

واستدل قيطوني، أنه عندما نترك التلفاز مشعول، فإن المواطن يستهلك حوالي 30 بالمئة من الكهرباء.

بالإضافة إلى ترك العديد من الوسائل التي تعمل بالكهرباء مشعولة، في حين نجد المرأة منهمكة في أشغال المنزل .

وفي هذا السياق، أكد قيطوني أنه على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها توعية المواطن بضرورة الاستهلاك العقلاني للكهرباء.

لأن الإصراف في استعمال الكهرباء، يؤدي إلى الدفع كثيرا في الفاتورة.

وأوضح أن الصحافة ،هي التي يبنغي عليها توعية المواطن بضرورة الاقتصاد في استعمال الغاز والكهرباء .

مشددا ، أن هدفنا هو توصيل رسالة للمواطن لاستعمال الغاز والكهرباء بطريقة ذكية.