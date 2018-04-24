قال وزير الطّاقة مصطفى قيطوني اليوم من ولاية تمنراست على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى عاصمة الولاية.

أنّ مصالحه تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات من خلال إنشاء مراكز تخزين جديدة وكذا أنابيب تشكّل محطات توزيع.

ومن خلال تنفيذ هذه المشاريع الحيوية تم توفير 17 متر مكعب حاليا ونسعى إلى تحقيق مليوني متر معكب في أفاق 2020.

وكشف في ذات السياق المتحدث، أنّ الجزائر حققت اكتفاء في استهلاك الطاقة لمدة 30 يوما حاليا بدل من 12 يوما.

وبفضل السياسة الرشيدة التي تم انتهاجها منذ عام 2008 حسب قيطوني تم إنجاز مشروعين ضخمين، الأول عام 2013 في سكيكدة الذي جاء لتعويض الوحدات التي دمّرت إثر الحادث الأليم في 19 جانفي 2004.

أما المشروع الثاني فتم إنجازه في 2014 بأرزيو ولاية وهران، مما عزّز القدرات في تمييع الغاز الطبيعي في بلادنا لتبلغ 56 متر مكعب في السنة.

وقال وزير الطاقة أنه ولأجل تلبية احتياجات الجزائر من الماء نفّذ القطاع برنامج تحلية مياه البحر الذي تم إقراره من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

مضيفا أن القطاع يعمل دوما على تكريس السياسة الوطنية والمتمثلة في الترقية الإجتماعية لفك العزلة على المناطق المحرومة، ومساعدة الشباب في عدة مجالات الترفيهية منها والثقافية.

وهذا سعيا لتحسين الخدمات العمومية وتوفير الطاقة في كل ربوع الوطن، وبالتالي توفير الظروف الملائمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.