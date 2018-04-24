قيطوني: تزويد كل مناطق الجنوب بالغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء، أنّ تدشين مشروع أنبوب الغاز سينقل الغاز من عين صالح إلى تمنراست وجانت.

وأكّد قيطوني من تمنراست، أنّ هذا الإنجاز الإستراتيجي الذي أمر بتنفيذه الرئيس بوتفليقة سيزود كل المناطق بالغاز الطبيعي وسيساهم في تطوير التنمية الإقتصادية.

مضيفا بأنّ 530 كلم من الأنبوب أنجزته شركات وطنية وتمكنوا من إنهاء المشروع ،الذي سيزود جميع القرى بالغاز ويمكن من إنشاء محطات الكهرباء.

وأكّد قيطوني في هذا السياق، أنّ 2000 عائلة فقط مزودة بالغاز من أصل 17 ألف، في حين تبقى15 ألف غير مزودة.