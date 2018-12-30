قيطوني: تم توقيع 10 إتفاقيات في مجال الطاقة لعام 2018

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الأحد، أن الجزائر أمضت على 10 إتفاقيات في مجال الطاقة مع عدة دول خلال سنة 2018.

وأكد الوزير خلال تنشيطه ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أن هذه الإتفاقيات تأتي لتعزيز النشاط الطاقوي في البلاد خصوصا في مجال التنقيب والبحث والإستخراج

وأوضح قيطوني، أن الجزائر بلد غني بالثروات الطبيعية كالمحروقات والغاز ومختلف المعادن، غير أنه يصعب إستخراجها من باطن الأرض.

وهذا بسبب عدم توفر البلاد على الإمكانيات الضخمة التي تستلزم لإجراء مثل هكذا عمليات، كما ان شركة سونطراك لا تغامر لوحدها في البحث والتنقيب.

وهو ما يستدعي عقد شراكة مع عدة دولة مختصة في مثل هكذا مجالات على غرار فرنسا الصسن وتركيا.