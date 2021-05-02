قيطوني.. سنصدر 22 ألف طن من “الكلينكر” إلى إفريقيا قريبا

قال الرئيس المدير العام لشركة اسمنت حامة بوزيان “قسنطينة”، إنه سيشرع “قريبا” بتصدير 22 ألف طن إسمنت “الكلينكر” نحو افريقيا.

وأوضح قيطوني رزقي، أن العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لاقتحام أسواق جديدة مثل السنغال وكوت ديفوار وغينيا والببيرو والبرازيل.

وتستند سياسة التنمية –يؤكد المتحدث- التي وضعها مجمع (جيكا) على تعزيز تواجده على المستوى الدولي بين كبار مصنعي الاسمنت.

من خلال –يضيف قيطوني-، الزيادة في نسبة تصدير منتجاتها للخارج، والمساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد عبر تنويع الصادرات والترويج للمنتج المحلي.

وأعلن مدير شركة إسمنت حامة بوزيان عن غلق وحدات التصنيع، لمدة 80 يوما لإعادة تهيئة العتاد بضمان السير الحسن للفرن.

وكشف المسؤول عن الانطلاق ”قريبا” في مشروع حرق الزيوت المستعملة على مستوى شركة إسمنت حامة بوزيان.

وستشرع الشركة، التي تشغل 495 عاملا وتضم وحدة إنتاج ووحدتي تسويق وفضاء لتكوين الطلبة بحرق الزيوت المستعملة.