قيطوني سيشارك في القمة العالمية لرواد الطاقة بميلانو الخميس المقبل

الوطني
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قيطوني سيشارك في القمة العالمية لرواد الطاقة بميلانو الخميس المقبل
بقلم م . فيصل

يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس المقبل في القمة العالمية لرواد الطاقة التي ستنظم بمدينة ميلانو الايطالية.

وحسب بيان وزارة الطاقة فإن فإن القمة تعتبر حدثا رفيع المستوى ينظمه المجلس  العالمي للطاقة باتجاه مسؤولي ورواد الطاقة العالميين.

واضاف ذات المصدر أن القمة التي ستجري في اطار غير رسمي وتفاعلي  ستجمع بشكل خاص وزراء ومسيري كبريات الشركات الطاقوية.

وكذا موظفين سامين وخبراء وأصحاب القرار من أجل مناقشة الديناميكية الطاقوية العالمية.

وايضا  لتسهيل الحوار حول المسائل الهامة التي لها تأثير على عالم الطاقة.


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