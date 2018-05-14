قيطوني في روسيا للمشاركة بأشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية

يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني، في أشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية “أتوم اكسبو 2018″،

الذي ينعقد في مدينة “سوتشي” بروسيا من 14 الى 16 ماي الجاري، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان للوزارة.

ويشارك قيطوني في فعاليات هذا المنتدى على رأس وفد هام من اطارات القطاع،

من ضمنهم كوادر في الوزارة ومحافظة الطاقة الذرية (هيئة تحت وصاية وزارة الطاقة)، مرفقا بسفير الجزائر في موسكو،

حيث يرتقب أن تتم مناقشة العديد من المسائل ذات الصلة بقطاع الطاقة الذرية والنووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية.

وستكون للوزير والوفد المرافق له على هامش فعاليات هذا المنتدى محادثات مع المدير العام للشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روزاتوم”،

فضلا عن لقاءات مع عدد من وفود الدول المشاركة يضيف ذات المصدر.

للتذكير أن منتدى الطاقة الذرية ينظم مرة كل سنة ويجمع مختلف مسيري شركات الناشطة في قطاع الطاقة النووية،

والمنظمات الحكومية والدولية وممثلي الحكومات والعديد من الخبراء في هذا القطاع.