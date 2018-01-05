قيطوني في زيارة إلى بغداد بدعوة من نظيره العراقي

يقوم وزير الطاقة مصطفى قيطوني، بزيارة عمل إلى العاصمة العراقية بغداد بدعوة من نظيره العراقي جبار علي اللعيبي.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن الزيارة ستكون يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأوضح البيان ،أنه سيرافق الوزير الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” عبد المومن ولد قدور، ووفد من إطارات وزارة الطاقة ومجمع “سوناطراك”.

خلال هذه الزيارة، سيجري قيطوني العديد من اللقاءات، مع مسؤولين عراقيين، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحث آفاق الاستثمار في قطاع المحروقات .

وكان المدير العام لمجمع “سوناطراك” عبد المومن ولد قدور، نوه أن الاستثمار في العراق من أولويات الشركة.