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قيطوني: لا زيادة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية 2019

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قيطوني: لا زيادة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية 2019
بقلم أمينة داودي

أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أنه لا زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية لسنة 2019.

جاء هذا خلال إفتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه اليوم الإثنين.


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