قيطوني: لا زيادة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية 2019

جاء هذا خلال إفتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه اليوم الإثنين.
شهدت ولاية باتنة، أمس السبت، أول عملية تصدير للسيراميك من النوعية الأولى إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب منشور فايسبوكي عبر الصفحة الرسمية لولاية باتنة، فإن هذه…
لقيت إمراة تبلغ من العمر 55 سنة، حتفها، وجرح 4 أشخاص في انحراف سيارتهم على بعد 40 عبر الطريق الوادي الفيض ببسكرة.
4 جرحى تتراوح أعمارهم…
لفظت سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، إثر سقوطها في جب لتخزين المياه في المنطقة المسماة ضاية النواميس شرق بلدية حاسي الدلاعة على بعد حوالي…
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