قيطوني: لا يمكننا تصدير الغاز خلال الثلاث سنوات المقبلة

صرح وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس، أنه لا يمكن للجزائر تصدير الغاز من هنا إلى ثلاثة سنوات بسبب الاستهلاك المحلي.

وقال في معرض رده على الأسئلة الشفوية للنواب، بقبة البرلمان، أنه ولظروف إقتصادية خاصة اضطرت سونلغاز إلى ترشيد الإنفاق العام.

وأثرت الوضعية –يضيف- على التأخير في تجسيد العديد من العمليات، فيما يخص إنجاز شبكات النقل.

خاصة في المسافات البعيدة التي يستحيل إنجازها بسبب التكلفة الباهظة.

وأضاف “لا يوجد بلاد لديها تغطية 62 بالمائة من الغاز، أو 99 بالمائة من الكهرباء كأمريكا وروسيا.”

وشدد على ضرورة اللجوء إلى غاز البروبان، لتغطية باقي المناطق للإستمرار في التصدير.