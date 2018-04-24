قيطوني: مشروع لخلق 1000 منصب شغل لسكان الجنوب

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أنه سيتم خلق أكثر من ألف منصب شغل و70 بالمائة منها ستذهب لسكان الجنوب.

وأضاف الوزير على هامش تدشين مشاريع طاقوية بولاية تمنراست أن هنالك مشاريع مفيدة للإقتصاد خاصة لسكان الجنوب.

ستساهم في التنمية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمة العمومية.

مضيفا أن الجزائر عرفت نشاطا متميزا ونموا بفضل برنامج الإنعاش الإقتصادي الأمر الذي سمح بتسجيل تقدم ملحوظ.

كما بذلت الدولة جهود منذ سنة 2000 لأيصال الكهرباء الى ربوع الوطن بلغت أكثر من 98 بالمائة.

وعمدت الدولة على تدعيم سعر الكهرباء لفائدة سكان الجنوب.

كما سجل القطاع تطورا في توزيع الغاز وارتفعت توزيع الغاز الطبيعي من 25 بالمائة في سنة 2000 إلى 60 بالمائة سنة 2017

أي إستفاد 1.4 مليون مواطن إلى 5.2 مليون مواطن سنة 2017.