قيطوني ممثلا للرئيس بوتفليقة في مراسم تنصيب رئيس فنزويلا بكراكاس

يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني غدا الخميس بكراكاس في مراسم تنصيب الرئيس الفنزويليي نيكولاس مادوروي.

واوضح البيان للوزارة بأنه “تبعا لتعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشارك مصطفى قيطوني يوم الخميس بكراكاس في مراسم تنصيب نيكولاس مادوروي رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

يذكر أن الرئيس مادورو سيؤدي اليمين الدستوري الخميس أمام المحكمة العليا الانتخابية بعدما تم انتخابه لعهدة ثانية لمدة ستة سنوات في 20 ماي 2018.

ويتزامن أداء اليمين الدستوري مع الاحتفال بالذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الرئيس السابق هوغو شافيز الذي وافته المنية في 2013.