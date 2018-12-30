قيطوني : من المحتمل خفض إنتاج النفط مرة أخرى إن استدعى الأمر

قال زير الطاقة مصطفى قيطوني، إنّ الجزائر ستخفض إنتاجها في النفط بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي.

مضيفا أن دول أوبيب، قررت في إجتماعها الأخير بفيينا تخفيض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، فيما ستخفض الدول غير الأوبيب بنسبة 2.5 بالمائة، وذلك لمحافظة على توازن سوق النفط.

معبرا عن إقتناعه بأن القرار الذي إتخذه المنتجون مؤخرا بخفض الإنتاج، سيؤتى ثماره على المدى المتوسط، بعد التزام 21 بلدا من بين 24 بتطبيق الاتفاق.

مشيرا إلى أن نتائج هذا القرار ستكون ”إيجابية” على السوق، قائلا ”تذكروا أنه كان لابد من الانتظار لسداسي واحد في 2017 للوصول إلى التأثيرات المرجوة من قرار التخفيض لـ2016”.

وقال أنه من المرجح أن يتراوح سعر البرميل بداية جانفي بين 60 و70 دولار.

وتابع يقول ”سنلتقي مجددا في أفريل المقبل لتقييم وضع السوق وفي حالة إستدعى الأمر سنقوم بزيادة خفض الإنتاج.