قيطوني: من الممكن الإفراج عن القانون الجديد للمحروقات شهر جويلية

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أنه يتم حاليا دراسة محاولة تعديل ومراجعة قانون المحروقات بعدما تراجعت أسعار البترول.

والتي تتراوح ما بين 40 إلى 50 دولار، بعدما كانت تتجاوز الـ 100 دولار.

جاء هذا خلال إفتتاح الطبعة الثامنة لمنتدى شمال إفريقيا للصناعات البترولية والغازية المنظم بوهران.

مشيرا إلى أن البلدان الأجنبية المنتجة للبترول يجب عليها أن تساير السوق الدولية الحالية.

مرجحا انه يمكن أن يتم الإعلان عن القانون الجديد خلال شهر جويلية المقبل.

اما فيما يخص مشروع الغاز الصخري أكد قيطوني ان استغلاله لن يكون في القريب العاجل.

فهو لايزال قيد الدراسة وسيتم الانطلاق في المشروع خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة.