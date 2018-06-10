قيطوني: نسبة التغطية بالغاز والكهرباء وصلت إلى 99 بالمائة

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن نسبة تغطية الجزائر بالغاز والكهرباء وصلت إلى 99 بالمائة مقارنة بفترة الإستقلال.

وأضاف خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية البليدة، أنه من سنة 1962 وإلى غاية سنة 2000 نسبة التغطية بالطاقة لا تتعدى 5 آلاف ميغاواط.

ومن سنة 2000 إلى سنة 2018 وصلت نسبة التغطية بالطاقة إلى 18 الف ميغاواط.

مشيرا إلى أنه تم إنجاز 13 ألف ميغاواط في 18 عام وهو انجاز عظيم بفضل برنامج رئيس الجمهورية.

أما نسبة التغطية بالكهرباء والغاز فمنذ سنة 1962 إلى غاية سنة 2000 كانت 30 بالمائة، والغاز 20 بالمائة.

غير أنه منذ سنة 2000 إلى 2018 وصلت نسبة التغطية بالغاز والكهرباء إلى 99 بالمائة.