قيطوني: نسعى لتشجيع الإستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، إنّ الإجتماع يدخل في إطار الحوار المستمر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.

مشيرا خلال ندوة صحفية مشتركة مع المحافظ الأوروبي للطاقة، أن الإجتماع ينعقد مرة في السنة بالتناوب بين العاصمة وبروكسل.

مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تشجيع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.

مضيفا أن الجزائر لديها إمتيازات كبيرة تساعدها على تدعيم التعاون مع الإتحاد الأوروبي، خاصة الموارد غير التقليدية.

أين تتوفر على 22 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و6 ملايين متر مربع من البترول.

بالإضافة إلى 3 أنابيب للغاز تربط الجزائر بأوروبا، مع وضع خطة للإستثمار في قطاعات الطاقات.

أين خصص 75 مليار دولار، منها 65 مليار دولار لنشاط المحروقات من 2018 إلى 2021.