قيطوني : نطمح لتصدير 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني ، أن الشبكة الحالية للكهرباء لا تسمح بتصدير أكثر من 400 ميغاواط.

مشيرا خلال ندوة صحفية حول سوق الكهرباء والغاز، أن الجزائر تطمح لتصدير 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء في السنوات المقبلة.

مؤكدا أن هنالك طريق بين المغرب وإسبانيا لنقل الكهرباء، خاصة وأن المغرب تجلب الكهرباء من إسبانيا.

وأضاف الوزير أنه تم إعداد دراسة من أجل وضع كابل بحري يوازي أنبوب الغاز لتصدير الكهرباء إلى الخارج.

خاصة وأن سعر الكهرباء غالي ويمكن بيعه إلى أروبا لأنها بحاجة إلى الكهرباء نظرا للظروف المحيطة بها.