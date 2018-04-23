قيطوني يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني التعاون في مجالات الطاقة

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين بالعاصمة نائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني جورجيس كاتروغالوس.

وحسب بيان للوزارة اليوم فقد تحادث معه حول التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة .

واكد الجانبان خلال هذا اللقاء على ان علاقات التعاون الجزائرية اليونانية في قطاع الطاقة “ممتازة” كما تطرقا لآفاق تعزيزها اكثر.

واضاف البيان ذاته ان قيطوني قد اشار من جانبه الى اهمية المبادلات مع اليونان في مجال التموين بالغاز والمواد البترولية.

كما اشار قيطوني الى ارادة الجزائر في التصنيع المحلي لتجهيزات انتاج الطاقات المتجددة سيما الالواح الشمسية.