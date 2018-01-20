قيطوني يتحادث في “مسقط” مع رئيس منتدى البلدان المصدرة للغاز  

أجرى وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم السبت في العاصمة العمانية “مسقط” محادثات مع رئيس منتدى البلدان المصدرة للغاز يوري سنتيورين، حسبما علم في بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا القاء الذي نظم عشية انعقاد الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وغير الأعضاء،لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الانتاج، إلى آفاق أسواق الغاز والصناعات الغازية في العالم.

وحسب ذات المصدر تطرق الطرفان الى خارطة الطريق التي سيتم اتباعها من أجل متابعة إنشاء المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز بالجزائر.

للتذكير قرر أعضاء المنتدى خلال الدورة الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في موسكو (روسيا) في 4 أكتوبر 2017 وباقتراح من الجزائر، انشاء معهد البحوث حول الغاز،

حيث أكد قيطوني أن هذا “القرار التاريخي” يعتبر خطوة هامة لتعزيز أداء المنتدى وتعميق وتوسيع التعاون بين البلدان الأعضاء.

وتابع قيطوني يقول “المعهد سيكون اداة مهمة تسمح لترقية نشاطاتنا في مجال نشاطات الغاز وتبادل التجارب والخبرات الناجعة”.

وحسب البيان فان المرحلة الأولية لهذا المشروع ستدوم سنتين فضلا عن استحداث لجنة خبراء، التي سيتم وضعها من أجل التخطيط وتسيير الأشغال .

يذكر أن قرار انجاز معهد للبحوث الغازية في الجزائر تمت المصادقة عليه خلال الدورة الـ19 لرؤساء بلدان منتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في بوليفيا نوفمبر الماضي.

ويشارك قيطوني غدا الأحد في مسقط (سلطنة عمان) في اجتماع لجنة المتابعة المشتركة “أوبك-خارج أوبك”، حيث سيتم بحث نتائج أشغال لجنة الخبراء والفنيين.

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة (أوبك- خارج أوبك) من 3 دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر والكويت وفنزويلا ومن دولتين غير عضوتين وهي روسيا وعمان.

وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ أهداف الندوة الوزارية الـ171، وكذا اعلان التعاون بين دول أوبك والمنتجين خارجها في تحديد سقف الإنتاج المتفق عليه من طرف الدول الموقعة على اعلان التعاون.