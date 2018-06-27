قيطوني يدعوا الأمريكيين إلى الإستثمار في قطاع الطاقة الجزائري

التقى وزير الطاقة مصطفى قيطوني مع السكرتير المساعد لإدارة الأراضي والمعادن في الولايات المتحدة.

ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص الاستثمار ، وسبل تعزيز التعاون ، خاصة في مجال صناعات النفط والغاز.

كما اجتمع وزير الطاقة أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدولة للطاقة ريك بيري.

ودعا وزير الطاقة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الجزائر، وسلط الضوء على الآفاق الواعدة للمستثمرين في مجال الطاقة.

وفي هذا الصدد ، ذكّر الوزير بأن الجزائر بلد ناشط يقدم العديد من الفرص لممارسة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات من خلال الإصلاحات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة.

وأضاف الوزير إن جاذبية قطاع الطاقة الجزائري كبيرة، وآفاق الربحية عالية.

كما أعلن غيطوني عن استعداد الدولة الجزائرية لتعديل قانون الطاقة.

من خلال إدخال أحكام جديدة في شكل حوافز للشراكة ولضمان المزيد من الجاذبية.

“نعمل على جعل تنظيمنا مرنًا لتشجيع استثمارات النفط والغاز على مستوى المنبع والمصب على أساس رابح/رابح.

وقال الوزير ان الشروط الجديدة ستشجع الاستثمارات في والطاقات المتجددة والهيدروكربونات.