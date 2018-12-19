قيطوني يدعو الشركات المالطية للإستثمار في الجزائر

دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الشركات المالطية والشركاء الاقتصاديين المالطين، لاقتناص الفرص التجارية الموجودة في الجزائر، والاستثمار فيها.

وفي الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالطي، قال ان علاقات البلدين تاريخية وعميقة.

كما رحب بالتعاون الإقليمي ، مؤكدا أن الجزائر ومالطا دافعتا دائما عن وجهات نظر تتقاربان حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وأضاف ” أدرك التزامنا المشترك بتعزيز شراكة أورو-متوسطية حقيقية، وهي قضية ذات أهمية خاصة والتي يشكل إطارها 5 + 5″.

وأكد إن إنشاء مجلس الأعمال الجزائري المالطي، سيساهم في إطلاق وتطوير شراكات مباشرة بين شركات كلا البلدين.