قيطوني يشارك في عدة اجتماعات لأوبك في فيينا بين 5 و7 ديسمبر الجاري

يشارك وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، في عدة اجتماعات لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” بين 5 و7 ديسمبر الجاري في فيينا بالنمسا.

وأشار بيان للوزارة ان قيطوني سيشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اتفاق “أوبك” الذي سيعقد يوم 5 ديسمبر.

وسيشارك الوزير ايضا في اشغال الدورة 175 للندوة الوزارية لدول الاوبك يوم 6 ديسمبر.

وستتطرق هذه الندوة الوزارية لتقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اتفاق “اوبك” المكلفة بمراقبة الامتثال لمستويات خفض الإنتاج.

حسب ما جاء في بيان التعاون المبرم في فيينا نوفمبر 2017 بين الدول الاعضاء في اوبك والمنتجين خارجها وعلى راسهم روسيا.