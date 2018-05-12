قيطوني: 4500 عائلة ستموّن بالغاز في إليزي

أكّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم السبت بإليزي، أنّ انجازمشروع أنبوب الغاز سيساهم في تحسين ظروف التنمية وخلق مناصب شغل.

وأكّد قيطوني بعد تدشين المشروع رفقة وزير الداخلية نور الدين بدوي، أنّ هذا المشروع جاء بأمر من الرئيس بوتفليقة لربط جانت وماجاورها بالغاز.

مؤّكّدا أن هذا المشروع خلق 1700 منصب عمل 70 منها من ابناء المنطقة وسيموّن أكثر من 4500 مسكن بالغاز الطبيعي.

وأوضح قيطوني أنّ المشروع أنجزته شركات وطنية، مضيفا أنّ الدولة بذلت جهود معتبرة من أجل تغطية الكهرباء.

ودعم سكان الجنوب بالكهرباء.