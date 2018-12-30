قيطوني: 62 بالمائة نسبة تغطية الغاز الطبيعي ولا زيادات في أسعار الكهرباء

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الأحد بالجزائر ان نسبة تغطية الغاز الطبيعي عبر الوطن بلغت 62 بالمائة.

وأكد قيطوني أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة، لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم.

و قال قيطوني عقب لقاء بمسؤولي وإطارات مجمع سونلغاز ان المجمع يعاني مشكل مع عدم دفع فواتيير الكهرباء.

واردف ان الزيادة بإمكانها أن تكون عندما نحدد الاسر التي هي بحاجة الى الجزء الاجتماعي بـ 125 كيلوواط وما هي الاسر التي يجب ان تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية.

وتطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة للاستهلاك الاسري الاقل من 125 كيلوواط في كل ثلاثي.

وقال الوزير ان الكل في الجزائر يستفيد من الجزء الاجتماعي، وهذا غير طبيعي، يجب ان يذهب هذا الى المحتاجين فقط.

مضيفا انه كل سنة، تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة لمراجعة الأسعار بالنظر لشكاوي مجمع سونلغاز.

واختتم الحكومة هي من تقرر وحتى الأن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. وان هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل كمصر، لكن يجب الذهاب الى هذا بدون تسرع.