قيطون “اعرف الأجواء الإفريقية ووجدت كل التسهيلات لالتحاقي بـ “الخضر” “

كشف المدافع الجديد لـ “الخضر” كيرخوف قيطون آن التسهيلات التي وضعها المسؤولين عن المنتخب الوطني لتسهيل عملية التحاقه بـ “الخضر”.

وقال قيطون في تصريح لـ “النهار” خلال المنطقة المختلطة، اليوم الثلاثاء، “كل الأمور كانت سهلة في المجيء إلى الجزائر، ألعب كمدافع أيمن وأميل كثيرا للجانب الهجومي، أدافع جيدا كذلك، وأنا هو لتقديم الإضافة”.

كما أضاف قيطون “تلقيت اتصل بعد مباراة فالنيسان، و طلب مني احد المسؤولين تجهيز جواز السفر، أن فخور و سأقدم الإضافة التي يرجو مني الجمهور الجزائر”.

وأردف مدافع باستيا الفرنسي “الأجواء جيّدة، و أملك نظرة على المنافسة الإفريقية، لهذا لست قلقا، بالأجواء الأفريقية، أذكّر أن أصلي من بسكرة”.

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