قيطون هدافا وممررا حاسما في مواجهة ماندريا

خطف لاعب “الخضر” كيفن قيطون، الأنظار في مباراة ناديه ميتز، والضيف كان، بقيادة مواطنه وزميله في المنتخب الحارس أنتوني ماندريا.

وقدم قيطون، الذي لم يشارك كثيرا في بداية هذا الموسم. بسبب مشاكله الإدارية ورغبته في الرحيل الصيف الماضي إلى جانب معاناته من إصابة. مستوى كبير في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 29 من “الليغ2”.

ونجح الدولي الجزائري، في تعديل النتيجة لميتز، بهدف في الدقيقة 43، في شباك ماندريا، قبل أن يعود ويقدم تمريرة هدف التقدم عند الدقيقة 61، لزميله سابالي، غير أن الضيوف ردوا سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 68.

واختار الموقع الرسمي لنادي ميتز، قيتون، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في اللقاء. رفقة 3 لاعبين آخرين، وفي أول دقائق الاستفتاء الذي سيختتم غدا، تقدم لاعب “الخضر” بفارق كبير عن ملاحقيه.

للإشارة فإن قيطون، دشن اليوم مساهماته التهديفية رفقة ميتز. بهدف وتمريرة حاسمة وذلك في المباراة رقم 10 فقط مع الفريق، ضمن منافسة “الليغ2”.

فيما شارك في مباراة واحدة ضمن منافسة كأس فرنسا، مقابل 3 مباريات مع تشكيلة الرديف، لم يسجل ولم يصنع فيها أي هدف.