قيطون يؤمن فوز ميتز على نانت بتمريرة حاسمة

واصل الدولي الجزائري، كيفن قيطون، تألقه في مباراة ناديه ميتز ونانت، المندرجة ضمن الجولة الـ 12 من الليغ1 الفرنسية.

وبعدما نجح قيطون، في تسجيل هدف السبق، والأول له في الدرجة الأولى الفرنسية. عاد مدافع الخضر، الذي قرر مدرب ميتز، إشراكه كجناح أيمن، ليقدم تمريرة الهدف الثالث لفريقه. الذي فاز بثلاثية لهدف، أمام نانت، في الدقيقة 85.

للإشارة فإن قيطون، اختار رجلا للمباراة بتقييم 8.5/10 حسب موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء، مقابل 6.7 لزميله الحارس أوكيدجة، بينما تحصل الدولي الآخر، خوان حجام. الذي شارك بديلا بداية من الدقيقة 60، حينما كان ناديه نانت متأخرا بثنائية لهدف على تقييم 6.3.