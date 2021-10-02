قيل عن المرأة الصالحة

المرأة الصالحة

يــا مــن يـريـــد زوجـــة صــالـحــة ..دعني أعطيك صفاتها في معانٍ واضحة

تكــون لـك علـى درب الحيـاة صاحبة.. أميـنـــة على مالــك و لبيتـك حـافظــة

إذا نظرت إليهــا فابتسامتهــا ساحرة.. لكــلّ هــمّ وغــمّ بــك لهمـــا شــافية

إذا سألتني عن أخلاقها فهي طاهرة..ذاكـــرة، لنعـــم الله تعالـــى شـــاكــــرة

بحجـابهـــا جميلـــة وبحيائهـــا نبيلــة.. إذا سألتنــي عنـها قـلـت صادقة عفيفة

إذا أصـابتـك محنة كانت لك مواسيـة.. فهـذا قضــاء و قـدر اللـّـه بــه راضيـة

إذا أمــرتـهــا فهــي لـــك طـــائــعــــة.. وإذا ذكرتك في مجلس كانت لك مادحـة

إذا مــرضــت أصبحــت وأمسـت باكية.. في دجى الليــالي تدعــو لك بالعافيـــة

إذا إستشـرتهــا كـانــت لـك ناصحـة ..وكيــف لا وهـــي الزوجــة الصــالحــة

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