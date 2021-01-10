قيمة استيراد السيارات لن تتجاوز الملياري دولار.. ورفع الضريبة على هذا النوع من السيارات

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، أن قيمة استيراد السيارات المسموح به سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد.

وأوضح وزير الصناعة، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن استيراد السيارات ليس غاية للسلطات العمومية.

وأضاف فرحات آيت علي ابراهيم، أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية.

وقال الوزير، “إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الامر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا “.

وأشار فرحات أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية،مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.