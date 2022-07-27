قناة النهار قيمة في ومضة: الأجير..الخدامة ماشي خالصة والمعلم يدير فليزافيرات بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2022 - 11:56 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 30 0 قيمة في ومضة: الأجير..الخدامة ماشي خالصة والمعلم يدير فليزافيرات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KLVJE اقرأ أيضا الشيخ النوي: ناس في ديارها معيدين وعمال "سيال" بقاو خدامين لتوفير المياه للمواطنين قناة النهار 10 جويلية " تمرين للتزويد بالوقود جوا مكوّن من طائرة" اليوشين" و4 طائرات "سوخوي قناة النهار 12 جويلية "برنامج 360: لقاء خاص مع مصممة الأزياء "حفيظة بريكي قناة النهار 22 جويلية تواصل عبور المسافرين إلى تونس عبر معبر أم الطبول والطالب العربي قناة النهار 15 جويلية فاسألوا: كيف أتغلب على الهوى؟ قناة النهار 26 جويلية "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الفلاح راه يعاني بلا ماء والباراجات كاينين قناة النهار 17 جويلية البليدة: انقطاع التيار الكهربائي يكبد التجار خسائر كبيرة..الخدامة خالصين والمدخول ماكاش قناة النهار 19 جويلية جزائريون: قصة وفاء وحكايات تمتد لعشرات السنين قناة النهار 18 جويلية مجتمع: جزائريون متمسكون بـ "المهيبة" رغم غلاء المعيشة قناة النهار 12 جويلية قوجيل:هدفنا المحافظة على الجزائر في المحافل الدولية نحن دائما مع الحق وضد الباطل قناة النهار 14 جويلية