قيمة “محرز” السوقية ترتفع وتفوق نجم “ريال مدريد”

6 أشهر فقط مع “مانشستر سيتي” كانت كافية للنجم الجزائري “رياض محرز” لكي ترتفع قيمته السوقية بـ 10 ملايين أورو.

فقد وقع “محرز” في الصائفة الماضية مع “مان سيتي” في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الانجليزي بما يقارب الـ 65 مليون أورو.

قبل أن يكشف “المركز الدولي للدراسات الرياضية” عن قيمة اللاعبين في الفترة الحالية، حيث ارتفعت أسهم “محرز” ووصلت قيمته لـ 76 مليون أورو.

وتفوق بذلك على نجمي “ريال مدريد” الإسباني “ماركو أسينسيو” و الويلزي “غاريث بال” بالإضافة إلى نجم “توتنهام” كريستيان إركسن”.

كما احتل المركز الـ54 عالميا كأغلى لاعبي كرة القدم ويذكر أن أغلى لاعب هو الفرنسي “كليان مبابي” الذي تجاوز قيمته الـ 218 مليون أورو.