قيمتها أكثر من 13 مليار.. الدرك يحجز 2400 قنطار من التفاح مخزّنة بباتنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني جنوب ولاية باتنة من حجز 2400 قنطار من فاكهة التفاح كانت موجهة للمضاربة. حيث قدرت قيمتها المالية بحوالي 13 مليار و 400 مليون سنتيم.

القضية جاءت في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، وتمت من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب. وبعد تكثيف التحريات تم تحديد مكان تخزين الفاكهة وهوية صاحبها. ليتم بعدها تشكيل دورية والتنقل لعين المكان وبالتنسيق مع مصالح أعوان قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بباتنة. ومداهمة مخازن التبريد ليتم حجز 2400 قنطار من فاكهة التفاح “تفاح محلي” موضوعة بغرف التبريد. أين تم حجز السلعة وتوقيف المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق.

وقد حررت ضد المشتبه فيهما جنحة المضاربة غير الشرعية، جنحة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجال ثلاثة أشهر. تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر. جنحة إنعدام رخصة إستغلال جنحة عدم إحترام شروط الحفظ والتخزين.

كما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب تحقيقا في القضية، تم وضع السلعة المحجوزة تحت تصرف مديرية التجارة لولاية.

للغشارة فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين قضت محكمة باتنة بعقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 4 أشخاص. بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية.

وحسب بيان للمحكمة، صدر حكم قضى بإدانة المتهمين الحاضرين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 10 سنوات نافذ ومليونين دج غرامة نافذة. مع الامر بالايداع بالجلسة لكل واحد منهما.

كما تمت إدانة باقي المتهمين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 20 سنة حبس نافذ. ومليونين دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضدهما مع الامر بمصادرة السلع المحجوزة ونشر الحكم وتعليقه. وكذا الامر بالشطب من السجل التجاري للمتهمين و الامر بالغلق النهائي لمحل الجريمة ( المستودعات) .

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