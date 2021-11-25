قيم في الحياة لأولي الألباب

قيم في الحياة

قمّة الصّبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمّة القوة أن تبتسم وفي عينك ألف دمعة.

الاحترام يسبق الحبّ والصّدق يسحق الكذب، والتّوبة تحرق الشيطانوالحقّ يزهق الباطل.

المُتشائم يرى الصّعوبة في كلّ فرصة. لكن المتفائل يرى الفرصة في كلّ صعوبة.

الذين يحملون فى نفوسهم شرارة المعرفة وحنيناً كبيراً إلى رفض الحياة الرّوتينية، وهم دائماً الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب.

الحياة مثل البيانو هناك أصابع بيضاء وهي السّعادة وهناك أصابع سوداء وهي الحزن ولكن تأكّد أنّك ستعزف بالاثنتين لكي تُعطي الحياة لحناً.

قيم في الحياة

الدنيا ثلاثة أيام الأمس عشناه ولن يعود اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون فصافح، وسامح، ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك.

إن الرّحمة أعمق من الحبّ وأصفى وأطهر، فيها الحبّ، لأن فبها التضحية، وفيها إنكار الذات مثلما فيها التسامح، وفيها العطف، وفيها كذلك العفو، وأيضا الكرم، وكلّنا قادرون على الحبّ بحُكم الجبلة البشريّة وقليل منّا القادرون على الرّحمة.

وحياةٌ يقودها عقلك هي أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

ثم كم من صريحٍ لم تفهمه العقول، وكم من منافقٍ كسب القلوب.

وأجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصّراحة التي أخفتها المُجاملات.

العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالجبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائفة.