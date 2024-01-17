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آدم وحواء

قيم في الحياة لأولي الألباب.

بقلم النهار اون لاين
قيم في الحياة لأولي الألباب.
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– قمّة الصّبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمّة القوة أن تبتسم وفي عينك ألف دمعة.
-الاحترام يسبق الحبّ، والصّدق يسحق الكذب، والتّوبة تحرق الشيطان، والحقّ يزهق الباطل.
– المُتشائم يرى الصّعوبة في كلّ فرصة، والمتفائل يرى الفرصة في كلّ صعوبة.
-الذين يحملون فى نفوسهم شرارة المعرفة وحنيناً كبيراً إلى رفض الحياة الرّوتينية، هم دائماً الذين يرسمون للحياة مستواها -الجميل رغم ما يلاقونه من تعب.
-الحياة كالبيانو هناك أصابع بيضاء وهي السّعادة وهناك أصابع سوداء وهي الحزن ولكن تأكّد أنّك ستعزف بالاثنتين لكي تُعطي الحياة لحناً.
– كم من صريحٍ لم تفهمه العقول، وكم من منافقٍ كسب القلوب.
-أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصّراحة التي أخفتها المُجاملات.
-العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالجبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائفة.

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