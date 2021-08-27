قيود السفر الإنجليزية.. هذه هي وضعية محرز وبن رحمة

سيكون بمقدور نجمي الخضر، رياض محرز وسعيد بن رحمة، المُشاركة في التربص القادم الذي يسبق المواجهتين أمام كل من جيبوتي وبوركينافاسو، دون أدنى إشكال، ولن يذهبا ضحية قيود السفر التي تضعها إنجلترا لتفادي تفشي فيروس كورونا على أراضيها. ولن يعيش مُحاربا الصحراء وبكل تأكيد المُسلسل الذي يتواجد فيه المصري محمد صلاح مع ناديه في الأيام الماضية.

ولن يكون الجناحان الطائران لكل من مانشسر سيتي وويست هام يونايتد، معنيان بأي حجر صحي بعد العودة الى المملكة البريطانية، بإعتبار أن الجزائر ليست موضوعة في القائمة الحمراء، للدول الأكثر عرضة للإصابات بـ”كوفيد 19″، وهو ما سيسمح للثنائي بالسفر ذهابا وإيابا بكل حرية.

ويُفترض أن يتواجد اللاعبان في التربص القادم بمركز سيدي موسى، منذ أول يوم من أجل مُباشرة الإستعداد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي يريد أشبال بلماضي دخولها بكل قوة، وفرض منطقهم فيها منذ الجولة الأولى.

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