قُبيل قمة السعودية.. وزير الخارجية يترأس إجتماعات هامة لتجسيد قرارات قمة الجزائر

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بجدة في السعودية، اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تم تشكيل هذه الآلية، وفقا للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعتمدة بقمة الجزائر.

وقد خصص الاجتماع لترسيم تشكيل اللجنة والتدوال بشأن الخطوات العملية الكفيلة بتجسيد المهمة المسندة إلى هذه اللجنة.

والتي تتمثل في التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات.

والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وكذا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتضم اللجنة في عضويتها، فضلا عن الجزائر التي تتولى رئاستها، كلا من: المملكة العربية السعودية، والأردن، وفلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، موريتانيا والمغرب.

وزير الخارجية يترأس هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية بالجزائر

كما ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، صبيحة اليوم بجدة، هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الحادية والثلاثين التي انعقدت بالجزائر، يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022 بالجزائر.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي سجل حضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة، التداول حول مدى تجسيد مخرجات قمة الجزائر. وآفاق مواصلة الجهود العربية المشتركة لتجسيد القرارات والتوجهات التي توافق بشأنها القادة العرب العام المنصرم على أرض الجزائر.

وفي هذا الإطار، ووفق التقليد المعمول به، قدم الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته رئيس القمة العربية الحادية والثلاثين، تقريرا مفصلا يستعرض حصيلة العمل العربي المشترك خلال الفترة الفاصلة بين قمتي الجزائر وجدة.وهو التقرير الذي سيتم عرضه خلال أشغال القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة.

ويتضمن التقرير على وجه الخصوص المساعي المبذولة تحت قيادة الجزائر لتعزيز المكانة المحورية للقضية الفلسطينية. وحشد المزيد من الدعم لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكذا لم الشمل العربي وتنقية الأجواء، والحفاظ على الأمن القومي العربي وبلورة حلول عربية للمشاكل العربية. وتعزيز أداء جامعة الدول العربية وإضفاء فعالية أكبر على أنشطة مختلف آلياتها.

وخلال مداولاتهم، توجه الوزراء العرب بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. على رعايته ومتابعته لجهود تنفيذ قرارات ومخرجات قمة الجزائر 2022.

تجدر الإشارة، إلى أن هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات تضم بالإضافة إلى الجزائر. كلا من تونس والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا والمغرب، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتجسيد مقترحات رئيس الجمهورية بخصوص تحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية

هذا وترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صبيحة اليوم بجدة. اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالعمل على تجسيد المقترحات التي تقدم بها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص تحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية. والتي تبناها القادة العرب في قمة الجزائر 2022.

وتتمثل هذه المقترحات في تعزيز دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها عبر استحداث لجنة الحكماء العرب. وتقوية البعد الشعبي للعمل العربي المشترك عبر استحداث منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك. فضلا عن تعزيز مكانة الشباب والابتكار عبر إنشاء صندوق عربي. لدعم المؤسسات الناشئة وتشكيل شبكة عربية للحاضنات.

وبهذه المناسبة، تركزت المداولات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء حول الخطوات العملية والاجرائية. والتي من شأنها الإسراع في تجسيد مقترحات رئيس الجمهورية على أرض الواقع في أقرب الآجال المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تضم في عضويتها، فضلا عن الجزائر التي تتولى رئاستها. كلا من المملكة العربية السعودية، وتونس، وقطر، ليبيا، مصر والمغرب.

إنطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

وانطلقت اليوم الأربعاء بجدة السعودية أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ال32 المقرر الجمعة القادم. بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وبعدما ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، سلّم عطاف رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.