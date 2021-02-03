قُتل خلال اقتحام الكونغرس..  بايدن يلقي تحية الوداع على رفات شرطي

ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحية الوداع على رفات الشرطي براين سيكنيك الذي قتل خلال اقتحام أنصار دونالد ترامب الكونغرس.

ووصل بايدن لمبنى الكابيتول ترافقه زوجته جيل، ووقف أمام طاولة وضع عليها علم أمريكا وبجانبه صندوق يحتوي رماد الشرطي الراحل.

ولمس الرئيس بايدن الطاولة ثم أحنى رأسه احتراما واضعا يمنته على صدره، وكذلك فعلت السيدة الأولى.

وسيسجى رماد الشرطي الراحل في هذه القاعة المستديرة التي تعلوها قبة الكابيتول ساعات عدة.

للإشارة، فإن سيكنيك البالغ 42 عاما، كان عنصرا في شرطة الكابيتول، وتلقى ضربة على رأسه أثناء تصديه لمقتحمي الكونغرس.

وقد عاد يومها إلى مكتبه لكنه ما لبث أن سقط أرضا ونقل إلى المستشفى حيث توفي في اليوم التالي.