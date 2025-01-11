قُلي هدافاً و مُمرراً حاسما أمام ليستر سيتي

تمكن مهاجم المنتخب الوطني، ريان قُلي، اليوم السبت، من تسجيل هدفا وتقديم تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه كوينز بارك رينجرز أمام ليستر سيتي.

في إطار مواجهة الدور الثالث لمنافسة كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي إنتهت بفوز ليستر سيتي، بسداسية مقابل هدفين.

وخاض مهاجم الخضر، قُلي، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ72 من الشوط الثاني. حيث بصم اللاعب، على تمريرة هدف التعادل الأول لفريقه في المواجهة، عند الدقيقة الـ18 من الشوط الأول.

كما سجل، ريان قُلي، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الـ45+2 من الشوط الأول عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ليستر سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف.

بعدها إنهار نادي كوينز بارك وتلقى ثلاث أهداف أخرى في الشوط الثاني. ورغم هذا الإقصاء، نال، ريان قُلي، تنقيط جيد في المواجهة بعلامة 7.8.

كما وصل مهاجم الخضر لأقل من 20 سنة، للمساهمة التهديفية السادسة هذا الموسم في كل المنافسات، من أصل 12 مباراة.

بتسجيله 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين مع الفريق الأول لناديكوينز بارك رينجرز.