قُلي هداف مُجددا ويصل للمساهمة التهديفية السابعة هذا الموسم

بصم مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ريان قلي، اليوم السبت، على هدف جديد رفقة فريقه كوينز بارك رينجرز.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة الـ27 من “الشامبيونشيب” الإنجليزية، بلايموث.

وقاد لاعب الخضر، قلي، فريقه للفوز بهذه المواجهة، عقب تسجيله الهدف الوحيد في اللقاء، عند الدقيقة الـ65 من الشوط الثاني. بعد 6 دقائق فقط من دخوله بديلا في هذه المواجهة.

ليرفع المهاجم، ريان قلي، رصيده من المساهمات التهديفية للرقم 7 يتسجيله أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين، من أصل 12 مباراة هذا الموسم.