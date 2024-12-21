قُلي يصل للمساهمة التهديفية الرابعة مع كوينز بارك رانجرز هذا الموسم

بصم مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ريان قُلي، على رابع مساهماته التهديفية هذا الموسم مع ناديه كوينز بارك رانجرز.

الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية “شامبيونشيب”.

و بدأ المهاجم الشاب، ريان قُلي، مواجهة بريستون أساسيا، اليوم السبت، ولغاية الدقيقة الـ62 من الشوط الثاني.

وسجل مهاجم الخضر، هدف التعادل في مواجهة فريقه أمام المنافس في إطار مواجهة الجولة الـ22 من “شامبيونشيب“.بعد أن كان فريقه متأخراً في النتيجة، وإنتهت المواجهة بفوز الـQPR بهدفين مقابل هدف. كما نال، ريان قُلي، تنقيط جيد في هذه المواجهة، بعلامة تقدر 7.4.

للتذكير، خاض المهاجم، ريان قلي، مع الفريق الأول لكوينز بارك رينجرز في ثمانية مواجهات وسجل ثلاث أهداف وقدم تمريرة حاسمة. أما مع فريق أقل من 21 سنة، خاض اللاعب مواجهتين وسجل ثلاثة أهداف.