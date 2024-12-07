قُلي يوقع أول “دوبلي” في مسيرته الإحترفية ويقود كوينز بارك رينجرز للفوز أمام نورويتش

تمكن لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ريان قُلي، اليوم السبت، من تسجيل أول أهدافه في مسيرته الإحترافية.

بعد أن شارك مهاجم شبان الخضر، قلي ريان، بديلا في الدقيقة 13 من الشوط الأول لمواجهة فريقه كوينز بارك رينجرز و نورويتش.

والتي تندرج في إطار مواجهة الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “شامبيونشيب”.

وتمكن المهاجم الشاب، ريان قلي، من تسجيل هدفين في هذه المواجهة، التي إنتهت بثلاثة أهداف دون رد لصالح فريقه.

وسجل ريان قلي، هدفين في المواجهة في الدقائق 45+ و 49 من الشوط الثاني من اللقاء، كما نال اللاعب جائزة رجل اللقاء، بتنقيط 8.6.

للإشارة، خاض المهاجم، ريان قلي، مع الفريق الأول لكوينز بارك رينجرز في خمس مواجهات وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة. أما مع فريق أقل من 21 سنة، خاض اللاعب مواجهتين وسجل ثلاثة أهداف.