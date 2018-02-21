“كأسك ياسقراط” من المسيلة تتوج بالأيام الوطنية عز الدين مجوبي للمسرح بعزابة

اختتمت ليلة أمس فعاليات الأيام الوطنية الثالثة “عز الدين مجوبي” للمسرح بعزابة في سكيكدة.

حيث توجت مسرحية “كأسك يا سقراط ” لعبد الرزاق الربيعي وإخراج لحسن بتقة وجمعية الرسالة للمسيلة بجائزة “مجوبي الذهبية” .

وقد عادت جائزتا “مجوبي الفضية” و”مجوبي البرونزية” لمسرحية “سيادة النائب” للجمعية المثلث الواقي لقالمة و”بلاد زاد” لجمعية المنار الثقافية لبومرداس.

أما جائزة أحسن دور رجالي فنالها عبد الحميد بلخوجة عن مسرحية “صديقي الشبح ” لجمعية مسرح الشلف.

فيما تحصلت زينب بوعزة على جائزة أحسن دور نسائي عن مسرحية “لعبة الملوك” لجمعية الريان الثقافية لجيجل.

بينما عادت الجائزة التشجيعية باسم المخرج المسرحي الراحل أحمد بوطاطة من سكيكدة لجمعية إشراق الفنون و ذلك عن مسرحية “اغتراب”.

كما خصصت لجنة التحكيم جوائز أخرى تشجيعية دون مقابل مالي .

حيث تم تخصيص جائزتين تشجيعيتين “لأحسن دور نسائي واعد” تحصلت عليهما مناصفة كل من سيلين صحراوي عن مسرحية “بروسي” من المدية.

ونسرين شمدي لجمعية مسرح الشلف عن مسرحية “صديقي الشبح”.

وكذا جائزتين تشجيعيتين لأحسن دور رجالي واعد مناصفة لكل من الممثل مراد مجرام عن مسرحية “بروسي”.

وكمال جفال عن مسرحية “الزمارة” لجمعية اتفاق القلوب للمسيلة.