كأس ألمانيا.. بن سبعيني هداف ويقود غلادباخ لفوز عريض

ساهم الجزائري رامي بن سبعيني، في الفوز العريض الذي حققه ناديه مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، أمام اوبراشيرن، في منافسة كأس ألمانيا.

وشارك بن سبعيني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، في هذه المباراة، التي جمعتهم بنادي اوبراشيرن.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للشوط الأول، بتسجيله لهدف، عمق من خلال الفارق لغلادباخ.

وانتهىت هذه المواجهة، لصالح رفقاء رامي بن سبعيني، بنتيجة 9-1، على حساب نادي اوبراشيرن.