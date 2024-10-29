كأس ألمانيا.. عمورة وبن سبعيني أساسيين في قمة فولفسبورغ ودورتموند

تواجد الدوليان الجزائريان، محمد أمين عمورة، و رامي بن سبعيني، ضمن تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين. تحسبا لمواجهة الدور الثاني من كأس ألمانيا.

و يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على نادي فولفسبورغ، على ملعب “فولكسفاغن أرينا”. في هذه المواجهة التي تنطلق على الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي. وستكون منقولة مجانا عبر قنوات دبي الرياضية.

و سيبدأ الدوليان الجزائريان، عمورة و بن سبعيني، هذه المواجهة أساسيين، نظرا لأهميتها، حيث ستلعب بنظام خروج المغلوب في مباراة واحدة.