كأس ألمانيا.. عمورة وبن سبعيني أساسيين في قمة فولفسبورغ ودورتموند
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد الدوليان الجزائريان، محمد أمين عمورة، و رامي بن سبعيني، ضمن تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين. تحسبا لمواجهة الدور الثاني من كأس ألمانيا.
و يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على نادي فولفسبورغ، على ملعب “فولكسفاغن أرينا”. في هذه المواجهة التي تنطلق على الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي. وستكون منقولة مجانا عبر قنوات دبي الرياضية.
و سيبدأ الدوليان الجزائريان، عمورة و بن سبعيني، هذه المواجهة أساسيين، نظرا لأهميتها، حيث ستلعب بنظام خروج المغلوب في مباراة واحدة.
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